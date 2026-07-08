Irã ameaça novos ataques contra alvos dos EUA, e Emirados Árabes Unidos criticam Teerã

O Exército do Irã voltou a elevar o tom contra os Estados Unidos depois de realizar um ataque contra o Bahrein, que é sede da 5ª Frota da Marinha americana, e prometeu mais hostilidades caso Washington repita as investidas contra Teerã, em comunicado oficial divulgado pelo Telegram nesta quarta-feira, 8.

"As consequências da flagrante e reiterada violação do cessar-fogo pelos Estados Unidos são que todas as bases americanas na região serão alvos legítimos dos drones do Exército", disse o regime iraniano.

O presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Ghalibaf, afirmou ainda que "a era da intimidação e da extorsão acabou", em publicação no X. "Nós não cedemos."