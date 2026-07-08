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Tensão no Oriente Médio
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Irã afirma ter atacado bases militares dos EUA no Bahrein e Kuwait 

Ataque seria resposta ao bombardeio norte-americano contra o território iraniano na terça-feira

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AFP

Zero Hora

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