Irã afirma ter atacado bases militares dos EUA no Bahrein e Kuwait 

Estreito de Ormuz é o centro do conflito entre Irã e Estados Unidos. Reprodução,satélite / Nasa

A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã afirmou ter lançado mísseis contra 85 bases do Exército dos Estados Unidos espalhadas pelo Oriente Médio. Os ataques ocorreram na madrugada desta quarta-feira (8).

Em comunicado divulgado pela emissora estatal iraniana, a Guarda Revolucionária confirmou que a ofensiva é uma resposta aos bombardeios norte-americanos contra o país na terça-feira (7). Já o governo dos Estados Unidos argumenta que atacou o Irã devido aos mísseis lançados pelo país contra navios no Estreito de Ormuz.

"Na resposta inicial a essa agressão, as forças navais e aeroespaciais da Guarda Revolucionária Islâmica, por meio de operações conjuntas com mísseis e drones, destruíram 85 importantes instalações militares americanas em Port Salman, na Quinta Região Naval do Bahrein e na Base Aérea de Ali Salem, no Kuwait", diz trecho do comunicado.

Segundo o Irã, um drone norte-americano, modelo MQ9, que teria tentado interferir na ofensiva, foi abatido durante os ataques. A aeronave foi atingida pelo sistema de defesa aérea na província de Bushehr.

Tensão no Oriente Médio

Na terça-feira, o Comando Central das Forças Armadas americanas (Centcom) confirmou ter atacado o Irã. Segundo o governo dos EUA, a ofensiva foi motivada a bombardeios norte-americanos contra três navios comerciais que transitavam pelo Estreito de Ormuz.

Diversas explosões teriam sido registradas na cidade de Sirik, próxima ao Estreito de Ormuz, segundo a TV estatal iraniana. O comando militar dos EUA afirmou em comunicado na rede social X que o Irã demonstrou "uma agressão injustificada, perigosa e que representa uma clara violação do cessar-fogo".

Ataque a três navios

Mais cedo, três navios foram atingidos por projéteis nas águas do Estreito de Ormuz, segundo a agência britânica de segurança máxima UKMTO. O Catar denunciou um ataque do Irã contra uma de suas embarcações, o metaneiro Al Rekayyat.