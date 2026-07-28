Investidores se desfazem do setor de semicondutores e Wall Street fecha com resultados mistos

A Bolsa de Nova York fechou com resultados mistos nesta terça-feira (28), em uma sessão marcada por uma saída de investidores do setor de semicondutores.

Antes da conclusão da reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), prevista para quarta-feira, o índice industrial Dow Jones avançou 1,03%, enquanto o índice tecnológico Nasdaq recuou 0,22%.

O índice amplo S&P 500, que reúne as maiores empresas de Wall Street, subiu 0,22%.

"No conjunto, o mercado mostrou força (...) a única área realmente frágil é a de semicondutores", disse à AFP Patrick O'Hare, analista da Briefing.com.

Os papéis do setor industrial foram beneficiados principalmente por resultados corporativos melhores do que o esperado, explicou O'Hare ao comentar a alta do Dow Jones.

Esse foi o caso da gigante americana de bebidas Coca-Cola, cujas ações subiram 5,04%, para 88,31 dólares. A empresa registrou um aumento de 16% no lucro líquido do último trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior, impulsionado, entre outros fatores, pelo aumento do volume de vendas durante a Copa do Mundo de futebol.

A fabricante de aviões Boeing também avançou 4,74%, para 221,53 dólares, após apresentar melhora no faturamento e no fluxo de caixa.

O setor industrial também foi favorecido por uma nova queda nos preços do petróleo, em meio à pausa nas hostilidades no Oriente Médio, observam analistas.

Ao mesmo tempo, o setor de semicondutores, que tem grande peso em Wall Street, vem sendo afetado há várias semanas por "preocupações em relação às perspectivas de rentabilidade" dos investimentos maciços em soluções de inteligência artificial (IA), explicou Jose Torres, da Interactive Brokers.

Os investidores acompanharão com atenção os resultados trimestrais das gigantes da tecnologia Microsoft e Meta, na quarta-feira, seguidos pelos de Apple e Amazon, na quinta-feira.

O mercado também aguarda o desfecho da reunião de dois dias do Fed, que deve manter as taxas de juros inalteradas, no mesmo intervalo vigente desde dezembro, entre 3,50% e 3,75%.

"Mas o Fed pode surpreender o mercado" elevando os juros para combater a inflação, pressionada pela guerra no Oriente Médio, afirmou Patrick O'Hare. "Isso certamente provocaria turbulência nos mercados de ações."