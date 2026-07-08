Instrutor de voo se atira de avião e deixa aluna sozinha na cabine na Argentina: "Você sabe o que fazer"

Corpo de Leandro foi encontrado em uma área rural da cidade de Toledo, na província de Córdoba. @leobertazzo/Instagram / Reprodução

Um instrutor de voo se atirou de um avião na Argentina durante o treinamento de uma aluna de 22 anos, que ficou sozinha na cabine. O incidente ocorreu no último sábado (4) e está sendo investigado pela Justiça Federal de Córdoba.

A aluna, que não teve o nome divulgado, avisou a equipe de solo sobre o ocorrido e conseguiu pousar em segurança.

Segundo o Clarín, antes de saltar, Leandro Bertazzo, 42 anos, teria dito para a aluna:

— Você sabe o que fazer.

O depoimento foi narrado pelo diretor Eduardo Alvarez, da escola de aviação Flying Parrot Córdoba, na qual o instutor trabalhava havia quatro anos.

— Assim que disse isso, Leandro tirou os fones de ouvido, deixou o celular de lado e abriu a porta, algo muito difícil de fazer devido à pressão do ar — disse Alvarez ao jornal argentino Clarín.

O corpo de Leandro foi encontrado em uma área rural da cidade de Toledo, na província de Córdoba.

Bertazzo e a aluna, que não teve o nome revelado, estavam em um Cessna C-150, uma aeronave pequena, a cerca de 250 metros de altitude. Ela já possuía licença para pilotar, mas tinha poucas horas de voo e estava fazendo uma sessão de treinamento.

Apesar de abalada, a aluna entrou em contato com a equipe de solo para ajudá-la a realizar o pouso.

O Clarín afirma que o piloto havia procurado atendimento psiquiátrico, mas a escola de voo não havia sido comunicada.

Em depoimento à imprensa argentina, Alvarez também disse que o comportamento do instrutor não levantou suspeitas dos colegas. Antes do voo em que saltou da aeronave, o piloto havia realizado no mesmo dia outro voo de instrução.