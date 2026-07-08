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Instrutor de voo se atira de avião e deixa aluna sozinha na cabine na Argentina: "Você sabe o que fazer"

Leandro Bertazzo, 42 anos, era piloto e trabalhava em escola de aviação em Córdoba havia quatro anos.

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