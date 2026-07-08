Instrutor de voo se atira de avião e deixa aluna sozinha na cabine na Argentina: "Você sabe o que fazer"

Um instrutor de voo se atirou de um avião na Argentina durante o treinamento de uma aluna de 22 anos, que ficou sozinha na cabine. O incidente ocorreu no último sábado (4) e está sendo investigado pela Justiça Federal de Córdoba.
A aluna, que não teve o nome divulgado, avisou a equipe de solo sobre o ocorrido e conseguiu pousar em segurança.
Segundo o Clarín, antes de saltar, Leandro Bertazzo, 42 anos, teria dito para a aluna:
— Você sabe o que fazer.
O depoimento foi narrado pelo diretor Eduardo Alvarez, da escola de aviação Flying Parrot Córdoba, na qual o instutor trabalhava havia quatro anos.
— Assim que disse isso, Leandro tirou os fones de ouvido, deixou o celular de lado e abriu a porta, algo muito difícil de fazer devido à pressão do ar — disse Alvarez ao jornal argentino Clarín.
O corpo de Leandro foi encontrado em uma área rural da cidade de Toledo, na província de Córdoba.
Bertazzo e a aluna, que não teve o nome revelado, estavam em um Cessna C-150, uma aeronave pequena, a cerca de 250 metros de altitude. Ela já possuía licença para pilotar, mas tinha poucas horas de voo e estava fazendo uma sessão de treinamento.
Apesar de abalada, a aluna entrou em contato com a equipe de solo para ajudá-la a realizar o pouso.
O Clarín afirma que o piloto havia procurado atendimento psiquiátrico, mas a escola de voo não havia sido comunicada.
Em depoimento à imprensa argentina, Alvarez também disse que o comportamento do instrutor não levantou suspeitas dos colegas. Antes do voo em que saltou da aeronave, o piloto havia realizado no mesmo dia outro voo de instrução.
Em seu perfil em rede social, Leandro compartilhava sua trajetória profissional, incluindo uma passagem pelo Chile, como Piloto de Transporte de Linha Aérea (ATP), piloto comercial de avião (categoria de primeira classe) e instrutor de voo.