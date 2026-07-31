Inglaterra recebe primeira instalação ao ar livre na Europa de Hélio Oiticica

A Goodwood Art Foundation, perto de Chichester, no sudeste da Inglaterra, inaugurou, nesta sexta-feira (31), a primeira instalação ao ar livre na Europa de Hélio Oiticica, o renomado artista falecido em 1980, anunciou a própria instituição.

A obra de Oiticica, intitulada "Magic Square #3", é uma composição de cores "labiríntica", segundo a fundação, com um muro de cimento pintado, tijolos, metal, coberta de vidro e fragmentos de mármore.

"Como expressão da visão radical do artista de fazer com que a arte fosse participativa e inclusiva, a obra foi concebida para ser percorrida e explorada, permitindo aos visitantes experimentar planos de cor vívidos que mudam com a luz natural", informou a fundação em nota.

A obra foi cedida em empréstimo de longo prazo sem que se tenha estabelecido uma data de finalização de sua exibição, informou a instituição.

A primeira realização da obra ocorreu em 1978 e foi reconstruída em 2026 para ser instalada na fundação.

Richard Grindy, diretor da Goodwood Art Foundation, qualificou a obra de Oiticica como "extraordinária".

"A oportunidade de realizar e apresentar na Europa a primeira instalação ao ar livre da obra de Hélio Oiticica é extraordinária e reflete nosso compromisso de aproximar obras de arte de importância internacional a West Sussex", condado no sudeste da Inglaterra onde fica a fundação, explica Grindy.

"Integrada em nossa paisagem, a obra permite aos visitantes experimentarem a visão radical de Oiticica em um entorno que amplifica sua vigência e vitalidade perduráveis", acrescentou, em nota, o diretor da fundação.

A fundação qualifica Oiticica, falecido em 1980 aos 42 anos, como "um dos principais artistas brasileiros do século XX e uma referência fundamental para grande parte da arte contemporânea produzida desde a década de 1960, principalmente graças a suas obras participativas, entornos criados para serem percorridos e vividos, filmes de vanguarda, pinturas abstratas e esculturas".

A Goodwood Art Foundation é um centro dedicado à arte contemporânea no Reino Unido, inaugurada em maio de 2025.

Em suas galerias e ao longo de seus mais de 25 hectares de paisagem, exibem-se obras de alguns dos maiores artistas internacionais.