Inflação nos EUA desacelerou a 3,5% em junho pela queda nos preços da gasolina

A inflação desacelerou mais do que o esperado em junho nos Estados Unidos, com a queda temporária dos preços da gasolina devido a um possível acordo para encerrar a guerra no Oriente Médio, segundo dados do governo divulgados nesta terça-feira (14).

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) foi de 3,5% em relação ao ano anterior, abaixo dos 4,2% de maio, informou o Departamento do Trabalho.

Esses dados são significativamente melhores do que o previsto pelos investidores. No entanto, o ritmo permanece bem acima da meta do Federal Reserve (Fed, banco central).

A desaceleração é atribuída principalmente à queda nos preços da gasolina (-9,7% em um mês), que ocorreu após o degelo diplomático entre Washington e Teerã.

No entanto, desde então, as hostilidades foram retomadas no Golfo. Os preços globais do petróleo voltaram a subir, prenunciando um aumento iminente nos preços dos combustíveis.

A guerra, impopular nos Estados Unidos, pressiona o Poder Executivo americano a poucos meses das eleições de meio de mandato no Congresso.

O presidente Donald Trump fez da melhoria do poder de compra uma de suas prioridades durante a campanha presidencial de 2024.