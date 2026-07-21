Índia aprova pela primeira vez o uso de vacina contra a dengue

A Índia aprovou pela primeira vez a comercialização de uma vacina contra a dengue, a Qdenga, de fabricação japonesa, anunciou nesta terça-feira (21) o Ministério da Saúde.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), metade da população mundial está atualmente exposta ao risco de contrair essa doença viral transmitida por mosquitos, responsável por entre 100 e 400 milhões de infecções a cada ano.

Desde 2021, foram registrados mais de um milhão de casos na Índia, dos quais pelo menos 1.500 foram fatais.

O vírus pode causar febre alta, dores de cabeça, dores musculares, náuseas, erupções cutâneas e, em casos raros, hemorragias e morte.

A vacina autorizada pela Organização Central de Controle de Medicamentos (CDSCO), fabricada pelos laboratórios Takeda, é recomendada em duas doses para pessoas de 4 a 60 anos, informou o ministério indiano.

Esse medicamento já foi aprovado pelas autoridades de saúde de cerca de 40 países em todo o mundo.

O grupo farmacêutico indiano Panacea Biotec iniciou a fase final dos ensaios clínicos de uma vacina de dose única contra a dengue.

O Brasil anunciou no mês passado a suspensão do uso de outra injeção de dose única desenvolvida em seu território, após duas mortes suspeitas.