Incidente com o ICE deixa um morto no Maine, segundo autoridade dos EUA

Uma pessoa morreu após ter sido baleada em um incidente com agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE) no estado do Maine, no nordeste dos Estados Unidos, indicou uma autoridade local.

"Houve disparos na manhã de hoje em Biddeford. Uma pessoa morreu. O Ice estava envolvido", escreveu no Facebook o presidente da Câmara dos Representantes do Maine, Ryan Fecteau. A polícia deste estado e o FBI estão investigando o ocorrido, acrescentou.

O incidente aconteceu depois que, na semana passada, o ICE matou um mexicano que residia nos Estados Unidos durante uma operação em Houston, no Texas.

As autoridades afirmaram que o homem tentou atropelar um agente federal com seu veículo, uma versão desmentida por testemunhas.

O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS), ao qual o ICE está subordinado, não comentou de imediato o incidente no Maine.

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