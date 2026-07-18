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Tensão crescente

Incêndios no Canadá geram nova ameaça tarifária de Trump e colocam em alerta final da Copa

Presidente estadunidense defende que custos gerados pela poluição do ar devem ser pagos pelo país vizinho

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AFP

Maggy DONALDSON, con Issam AHMED en Washington

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