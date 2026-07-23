Incêndios devastam partes do sul da França, Itália e Espanha

Incêndios florestais avançaram nesta quarta-feira (22) na Sicília, no sudoeste da França e no centro da Espanha, onde milhares de pessoas foram evacuadas e um bombeiro italiano morreu enquanto combatia as chamas.

Com temperaturas acima de 40 ºC, ventos quentes atiçaram o fogo na ilha do sul da Itália, onde as chamas se propagam há vários dias.

Cerca de uma centena de moradores, assim como 22 pacientes de uma clínica situada no centro da ilha, tiveram de ser removidos, informaram os bombeiros em comunicado, enquanto aviões-tanque trabalham para controlar o incêndio.

"Mobilizamos 6.000 homens (guardas florestais, bombeiros e membros da proteção civil) e 20 meios aéreos estão em operação", declarou na noite desta quarta o presidente da região, Renato Schifani, especificando que quase 50 incêndios, dos 344 registrados no dia, seguem ativos.

O ministro italiano do Interior, Matteo Piantedosi, anunciou a morte de um bombeiro que lutava contra o fogo no centro da ilha.

Nas últimas 24 horas também foram registrados mais de 160 incêndios na Calábria, região vizinha.

Os serviços de emergência informaram ter atuado em mais de 1.000 incêndios em toda a Sicília desde sábado.

Um porta-voz da Defesa Civil italiana consultado pela AFP classificou a situação como "grave", assinalando que esses incêndios "são favorecidos pelas temperaturas extremamente altas" e "um solo muito seco", consequência da falta de chuvas.

- Altas temperaturas -

O incêndio que continua ativo no centro da Sicília, nos arredores de Castronovo e Santo Stefano Quisquina, deixou temporariamente sem água potável cerca de 20 municípios, segundo a empresa distribuidora.

O jornal local Giornale di Sicilia, citando dados de uma rede agrometeorológica regional, noticiou nesta quarta temperaturas superiores a 45 ºC em vários municípios do centro e sul da ilha.

Na França, as chamas devastaram mais de 1.000 hectares no sudoeste e outros 2.500 no sul do país, perto da costa do Mediterrâneo.

De acordo com o ministro francês do Interior, Laurent Nuñez, mais de 12.500 incêndios foram registrados desde o começo do ano e 44.000 hectares já foram queimados.

Nuñez se reuniu com as famílias de dois bombeiros mortos na terça-feira nas imediações do aeroporto da capital da província de Gironda, Bordeaux.

O incêndio devastou cerca de 1.000 hectares nesta quarta e continua avançando ao norte da bacia de Arcachon, onde milhares de moradores e turistas foram evacuados.

Segundo a prefeitura, cerca de 700 pessoas foram removidas por precaução no município de Porge, enquanto aproximadamente 3.500 ocupantes de um camping na região foram deslocados.

Enquanto isso, na Espanha, um novo incêndio declarado nesta quarta-feira perto da cidade central de Toledo provocou a evacuação de vários municípios da comunidade de Madri, assim como o confinamento de um deles, anunciaram os serviços de emergência no X.

Os novos incêndios se espalham justamente quando centenas de bombeiros combatem um enorme incêndio florestal que devastou 32.000 hectares a cerca de 100 quilômetros ao norte de Madri.

Devido às mudanças climáticas, intensificou-se uma seca na Europa, com ondas de calor extremo e condições excepcionalmente áridas que provocaram incêndios e secaram rios, segundo especialistas internacionais.