Incêndio perto da costa turística da Catalunha queima 2.300 hectares

Um incêndio declarado perto da turística Costa Brava, no nordeste da Espanha, foi controlado parcialmente neste sábado (4), depois de reduzir a cinzas 2.300 hectares desta região da costa catalã sem causar feridos, informaram as autoridades.

"O incêndio segue ativo, mas com uma evolução, digo com toda a prudência necessária, uma evolução favorável", declarou durante uma coletiva de imprensa o presidente regional da Catalunha, Salvador Illa.

O fogo começou na sexta-feira perto do município de La Bisbal d'Empordà, nas proximidades de Girona, a cerca de 20 km da costa.

"A previsão, se tudo sair bem, é que possamos declarar o incêndio estabilizado esta noite", acrescentou.

"Cerca de 2.300 hectares queimaram (...) com uma onda de calor que vamos viver nos próximos dias", advertiu Illa, que pediu aos moradores "muitíssima prudência".

Os bombeiros pediram que a população "evite qualquer deslocamento para a região".

Cerca de 400 bombeiros tentam extinguir este foco.

O inspetor-chefe dos Bombeiros da Generalitat, David Borrell, destacou que "a prioridade segue sendo a proteção da população" e insistiu que "quando a cidadania se mantém confinada, está mais segura".

"Qualquer pessoa que estiver no exterior está se expondo a um risco desnecessário", reforçou.

Submetida aos efeitos das mudanças climáticas, a Espanha viveu, no verão passado, "os piores incêndios de sua história recente", lembrou, em maio, o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez.

As chamas consumiram, então, 393.000 hectares, segundo o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS). Além disso, foram registrados oito mortos, 86 feridos e mais de 42.000 evacuados, segundo dados oficiais.