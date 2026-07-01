Incêndio em prédio residencial na Bélgica deixa ao menos 5 mortos e dezenas de feridos

Pelo menos cinco pessoas morreram e muitas outras ficaram feridas nesta quarta-feira, 1º de julho, em um incêndio em um prédio residencial na cidade belga de Antuérpia, informou a polícia.

O incêndio começou no oitavo andar do prédio, onde moram mais de 200 pessoas, no bairro de Linkeroever, lançando grandes colunas de fumaça no ar.

"Neste momento, infelizmente, pelo menos 5 pessoas morreram no incêndio. Há também um número significativo de feridos graves, bem como alguns feridos leves", disse o porta-voz da polícia de Antuérpia, Kim Bastiaens, à emissora privada belga VTM.

O prédio de 10 andares foi esvaziado e os moradores foram avisados para manterem as janelas e portas fechadas e, se necessário, desligarem os ventiladores devido à grande quantidade de fumaça no ar.

Segundo a polícia, os bombeiros combateram o incêndio em condições difíceis devido à sua dimensão e intensidade. Várias equipes de bombeiros e policiais foram enviadas ao local, incluindo uma unidade especializada com drones.

Ainda não se sabe o que causou o incêndio, mas Bastiaens afirmou que ele começou no térreo e que peritos estavam examinando o local. Um plano de emergência médica foi acionado para evitar que as vítimas sobrecarregassem os hospitais próximos.

Um fotógrafo da Associated Press no local relatou que a fumaça diminuiu no início da tarde, mas que muitos bombeiros ainda estavam presentes. Imagens de televisão do local mostraram um homem em um andar superior envolto em fumaça, debruçado sobre uma sacada em busca de ar fresco, antes de conseguir chegar a uma janela próxima.

O primeiro-ministro belga, Bart De Wever, ex-prefeito de Antuérpia, disse que seus "pensamentos estão com as vítimas e os moradores evacuados do terrível incêndio em Linkeroever".

"Meus sinceros agradecimentos aos serviços de emergência que estão se esforçando para ajudar as muitas pessoas afetadas o mais rápido e seguro possível, e que estão trabalhando arduamente para controlar o incêndio", disse ele em uma publicação nas redes sociais.

Linkoeroever, localizada na zona leste de Antuérpia, é uma grande área residencial com prédios altos e que faz fronteira com um importante parque onde são realizados concertos de música ao ar livre.