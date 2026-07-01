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Incêndio em prédio residencial deixa ao menos seis mortos na Bélgica; vídeo mostra morador escapando pela sacada

Fogo teria começado por um problema técnico no térreo do edifício, que tem 80 apartamentos

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