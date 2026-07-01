Incêndio em prédio residencial deixa ao menos seis mortos na Bélgica; vídeo mostra morador escapando pela sacada

Pelo menos seis pessoas morreram no incêndio de um prédio residencial em Antuérpia, na Bélgica, na manhã desta quarta-feira (1º). De acordo com a polícia local, o fogo foi causado por "um problema técnico no térreo" do prédio, que tem 80 apartamentos.

A edificação foi evacuada pelo Corpo de Bombeiros. A polícia afirmou ainda que várias pessoas ficaram feridas, sem especificar quantas. Em vídeos compartilhados nas redes sociais, é possível ver moradores em pânico nas varandas em meio a fumaça.

Em entrevista à emissora belga VRTNWS, um dos moradores do prédio, que mora no 10º andar, relatou que o resgate levou cerca de 10 minutos para chegar.