Incêndio em bar deixa 27 mortos em Bangcoc

Um incêndio em um bar deixou 27 mortos e dezenas de feridos na noite de domingo (12) em Bangcoc, na pior catástrofe do tipo na Tailândia em várias décadas.

Um vídeo, que teve a autenticidade verificada pela AFP, mostra as pessoas fugindo aos gritos do estabelecimento, o bar e restaurante Rong Beer Na Lat Phrao, algumas com as roupas em chamas.

"O fogo se propagou muito rapidamente e atingiu o teto. Provavelmente, a principal causa das mortes foi a fumaça", explicou aos jornalistas o prefeito da cidade, Chadchart Sittipunt.

Ele anunciou o balanço de 27 mortos e 63 feridos hospitalizados, incluindo 22 pessoas em estado crítico.

As autoridades afirmaram nesta segunda-feira (13) que identificaram 10 vítimas, nove tailandesas e uma procedente do Laos.

Como algumas vítimas estavam perto da saída de emergência, as autoridades investigam se a área estava bloqueada.

"Ouvi gritos terríveis de muitas pessoas que estavam dentro, era um caos", declarou à AFP Kan Kutirat, um turista laosiano. Ele acrescentou que estava no bar no domingo por volta das 22h00 (12h00 de Brasília), quando percebeu a fumaça perto do palco.

"Estou deprimido. Vi muitos mortos e não sei o que aconteceu com as pessoas que ajudei", contou Surin Jaiharn, um mototaxista de 45 anos. Ele afirma que resgatou cinco pessoas usando panos para apagar as chamas, enquanto outro motorista retirava uma vítima do local.

- "A maioria das vítimas correu para os fundos" -

O primeiro-ministro da Tailândia, Anutin Charnvirakul, que visitou o local, disse que os músicos que se apresentavam no bar observaram "fumaça saindo de um disjuntor perto do palco, seguida de uma queda de energia e explosão".

"A maioria das vítimas correu para os fundos, onde havia banheiros sem saída. Pode ter sido devido ao pânico, porque havia fumaça", disse o premier. "A fumaça invadiu o local rapidamente".

Os primeiros elementos da investigação sugerem que havia "pontos cegos", sem saída de emergência visível, afirmou o primeiro-ministro mais tarde à imprensa.

"Não haverá qualquer indulgência caso as leis tenham sido violadas", advertiu, enquanto aguarda o relatório da investigação.

Segundo a polícia tailandesa, o incêndio estava "sob controle" por volta das 2h00 de segunda-feira (16h00 de Brasília, domingo).

No bar, o cenário era de destruição, com várias janelas quebradas.

Suriyachai Rawiwan, chefe do serviço de prevenção de catástrofes de Bangcoc, afirmou que as autoridades chegaram ao local cinco minutos após o alerta. "Mas o fogo já havia se propagado por toda a área, o que dificultou o acesso", disse.

"Quando entramos para a busca, encontramos mesas e cadeiras bloqueando o caminho por todos os lados, e o calor era intenso", declarou Rawiwan à AFP.

As leis tailandesas sobre segurança em bares e casas noturnas é objeto de preocupação há muitos anos. Em 2022, 25 pessoas morreram no incêndio de uma boate na província de Chonburi (leste). Em 2009, outra casa noturna sofreu um incêndio em Bangcoc durante o Ano-Novo, uma tragédia que deixou 67 mortos e mais de 200 feridos.