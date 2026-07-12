Incêndio em bar deixa 27 mortos em Bangkok

Fogo atingiu pub na região norte da cidade. LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP

Um incêndio de grandes proporções deixou ao menos 27 mortos neste domingo (12) em Bangkok, capital da Tailândia. Outras 63 pessoas ficaram feridas, sendo 22 em estado crítico. O fogo atingiu um pub na região norte da cidade.

As informações foram confirmadas por Anutin Charnvirakul, primeiro-ministro da Tailândia. Ele visitou o local do incidente.

Conforme Charnvirakul, os músicos que se apresentavam no bar, que também funciona como restaurante, observaram "fumaça saindo de um disjuntor perto do palco, seguida de uma queda de energia e explosão".

— A maioria das vítimas correu para os fundos, onde havia banheiros sem saída. Pode ter sido devido ao pânico, porque havia fumaça e fogo no restaurante — disse o premier.