Incêndio em bar de Bangcoc assusta com labaredas enormes e pessoas em fuga; 27 morreram

Imagens registradas mostram a correria provocada por um incêndio que atingiu um bar em Bangcoc, na Tailândia, e deixou pelo menos 27 mortos na madrugada desta segunda-feira, 13.

O incêndio ocorreu no bar Rong Beer Na Lat Phrao, na zona norte da capital tailandesa, pouco antes da meia-noite. Nas imagens, é possível ver uma grande labareda, seguida por uma fumaça escura, enquanto pessoas correm para fugir do local.

As autoridades ainda apuram a causa do incêndio, mas o governador de Bangcoc, Chadchart Sittipunt, afirmou que os investigadores vão examinar os materiais do teto e verificar se alguma saída de emergência estava obstruída, o que poderia ter dificultado a evacuação das pessoas.

Segundo Sittipunt, 63 pessoas foram levadas ao hospital, sendo que 22 delas estavam em estado grave. Ele disse que as autoridades trabalham para identificar as vítimas, já que muitas não portavam documentos ou estavam inconscientes.

Após o controle das chamas, que levou cerca de 30 minutos, o local foi isolado. Na manhã desta segunda-feira, 13, equipes de peritos vasculhavam os destroços carbonizados em busca de pistas sobre a causa do incêndio.

As janelas do prédio voltadas para a rua foram estilhaçadas, e destroços cobriam a calçada, incluindo televisores carbonizados, caixas de som e uma guitarra elétrica. Do lado de fora, a dimensão da devastação era visível pelas janelas quebradas, onde mesas queimadas, algumas ainda com garrafas de cerveja vazias, permaneciam no interior do estabelecimento.

O primeiro-ministro da Tailândia, Anutin Charnvirakul, afirmou que um músico que se apresentava no bar contou a ele que viu fumaça saindo de um disjuntor perto do palco antes de a energia ser cortada. Em seguida, segundo o relato, houve uma explosão e uma densa fumaça tomou rapidamente conta do local.

Muitas das vítimas foram encontradas nos banheiros nos fundos do bar, acrescentou Anutin.

Um ponto de cadastro foi instalado para coletar informações de familiares que chegavam ao local em busca de seus entes queridos.

A cantora Sukanya Wongwongwai disse que se apresentava nas proximidades quando soube do incêndio e correu para o local porque vários de seus colegas de banda estavam se apresentando no bar. Ela afirmou que um deles morreu, três foram hospitalizados e um ainda não foi localizado.

"Pelo que ouvi das pessoas que estavam lá dentro, quando o incêndio começou, tudo ficou escuro. A energia elétrica foi cortada e havia fumaça por toda parte, então eles não conseguiram localizar outras pessoas", disse Sukanya.

Em 2022, 14 pessoas morreram em um incêndio em um bar de música na região leste do país. Mais de uma década antes, 67 pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas em um incêndio durante a celebração do Ano Novo de 2009 na boate Santika, na capital tailandesa. O incêndio foi aparentemente provocado por um show de fogos de artifício em ambiente fechado.