Incêndio devasta mais de 12.000 hectares no nordeste da Espanha

O incêndio florestal perto de Zaragoza, no nordeste da Espanha, já devastou mais de 12.000 hectares e o risco de propagação "continua sendo muito alto", informou nesta sexta-feira (17) o governo da região de Aragão.

"A noite foi muito complexa, muito difícil. Neste momento, estimamos que a área queimada esteja acima de 12.000 hectares", declarou aos jornalistas o responsável pela pasta de Interior do governo aragonês, Roberto Bermúdez de Castro.

Esse incêndio gerou alerta na Espanha, ainda marcada pelo violento sinistro florestal da semana passada na província de Almería, na região sul da Andaluzia, que tirou 13 vidas e destruiu 7.000 hectares.

Na linha de frente das mudanças climáticas na Europa, a Espanha tem enfrentado, nos últimos anos, ondas de calor cada vez mais longas e frequentes, com temperaturas acima dos 40 ºC, que criam condições perfeitas para incêndios florestais.

No incêndio declarado na quarta-feira no município de Orés, uma zona pouco povoada de Aragão onde cinco pequenas comunidades foram evacuadas, os bombeiros combateram as chamas durante toda a noite de quinta para sexta, mas "o fogo continua muito ativo", alertou o governo de Aragão em comunicado.

"O risco de propagação continua sendo muito alto" e a prioridade é "seguir garantindo a proteção de todos os núcleos habitados", afirmou Bermúdez de Castro. O incêndio não deixou vítimas.

Mais de 450 bombeiros, apoiados por 300 militares e cerca de 30 meios aéreos que despejaram água sobre as chamas, seguem combatendo o fogo nesta sexta-feira.

Em 2025, mais de 393.000 hectares foram devastados pelo fogo na Espanha, segundo o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS), o número mais alto da história recente.

Neste ano até agora, já são 72.488 hectares queimados no país, de acordo com o EFFIS.