Incêndio ao norte de Madri deixa 26.000 hectares queimados e 1.200 deslocados

Um incêndio florestal fora de controle, cerca de 100 quilômetros ao norte de Madri, devastou 26 mil hectares e forçou o deslocamento preventivo de mais de 1.200 pessoas, informaram os bombeiros nesta segunda-feira (20).
O incêndio de La Mierla, que começou na última quinta-feira, "é, sem dúvida, o maior incêndio que Castilla-La Mancha já viu em termos de área queimada. Vamos perder mais de 26 mil hectares e não conseguimos contê-lo", disse o presidente da região central da Espanha, Emiliano García-Page, a jornalistas.
O incêndio, que centenas de bombeiros, dezenas de caminhões e várias aeronaves combatiam nesta segunda-feira, causa preocupação às autoridades na véspera de uma nova onda de calor que atingirá a Espanha e que deverá elevar as temperaturas.
Uma jornalista da AFP testemunhou, em um avião que sobrevoava o incêndio na noite de domingo, as grandes e intensas chamas vermelhas subindo do solo.
"O esforço que estamos empreendendo é realmente titânico", reconheceu García-Page, que enfatizou que "uma vez que as vidas humanas estejam seguras, a prioridade absoluta é, obviamente, proteger as áreas urbanas".
O incêndio levou à evacuação de "mais de 1.200 pessoas de 28 municípios", informou o serviço de combate a incêndios florestais de Castilla-La Mancha na rede X.
* AFP