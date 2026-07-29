IA e "nuvem" impulsionam lucros da Microsoft em resultados trimestrais acima do esperado

A Microsoft registrou resultados acima das expectativas no quarto trimestre de seu ano fiscal (de abril a junho), impulsionados mais uma vez pela computação em nuvem ("cloud") e pela inteligência artificial (IA).

O lucro líquido alcançou US$ 35,8 bilhões, alta de 31% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo comunicado divulgado nesta quarta-feira.

O lucro por ação foi de US$ 4,81, bem acima dos US$ 4,24 previstos pelos analistas.

O resultado foi impulsionado em US$ 3,2 bilhões pela reavaliação contábil da participação da Microsoft no capital da startup de IA Anthropic.

Tradicionalmente voltada para o desenvolvimento de software, em especial do sistema operacional Windows, a Microsoft continua deslocando seu centro de negócios para a computação em nuvem, que engloba centros de dados e plataformas de processamento, gerenciamento e armazenamento remoto de informações.

Essa atividade já representa quase dois terços (65,9%) da receita do grupo, que atingiu US$ 90 bilhões no trimestre, um crescimento de 18% em relação ao mesmo período do ano anterior e acima dos US$ 87,6 bilhões esperados pelo mercado.

A divisão de computação em nuvem registrou crescimento de 27% no quarto trimestre fiscal, abaixo do observado no trimestre anterior, mas superior ao desempenho dos dois primeiros trimestres do exercício.

O dinamismo da computação em nuvem está, em grande parte, ligado ao aumento da demanda por inteligência artificial, cuja operação e utilização ocorrem, em grande medida, de forma remota.

O mercado reagiu positivamente aos resultados. Nas negociações eletrônicas após o fechamento de Wall Street, as ações da Microsoft subiam mais de 3%.

O surgimento dos agentes de IA - interfaces capazes de executar tarefas e, posteriormente, avaliá-las e aperfeiçoá-las de forma autônoma - ampliou o consumo de serviços de computação em nuvem e elevou os gastos de empresas e desenvolvedores.

Nesse contexto, a Microsoft pretende "garantir que cada cliente possa transformar os 'tokens' (volume de solicitações ao qual está associado um custo) em resultados econômicos", afirmou o diretor-presidente Satya Nadella, em comunicado.

No quarto trimestre fiscal, a companhia investiu US$ 41 bilhões, destinados principalmente à expansão da infraestrutura de computação em nuvem. O valor representa um aumento de 70% em relação ao mesmo período de 2025 e de 28% na comparação com o trimestre anterior.