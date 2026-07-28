Houthis do Iêmen afirmam ter atacado petroleiro saudita no Mar Vermelho

Os rebeldes houthis do Iêmen afirmaram, nesta terça-feira (28), ter atacado com mísseis balísticos um petroleiro saudita no Mar Vermelho por uma suposta violação ao bloqueio dos portos do reino anunciado pelo grupo na semana passada.

"O ataque contra o navio saudita ocorreu depois que este ignorou os avisos", declarou um porta-voz militar dos rebeldes iemenitas, que identificou a embarcação como NCC Ghazal e afirmou que ela foi "obrigada a dar meia-volta".

Os houthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, abriram uma nova frente na guerra no Oriente Médio, encerrando os quatro anos de trégua com a Arábia Saudita - que desde 2015 fornece apoio militar ao governo iemenita contra os rebeldes.

Esta situação, somada ao bloqueio de fato do Estreito de Ormuz por parte do Irã, aumenta a incerteza nesta região fundamental para o transporte mundial de hidrocarbonetos.