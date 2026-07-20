Houthis anunciam bloqueio marítimo contra Arábia Saudita e podem fechar rota de exportação de petróleo

O grupo houthis assumiu o controle do Iêmen em 2014. KHALED ZIAD / AFP

As Forças Armadas do Iêmen, controladas pelos rebeldes houthis, anunciaram nesta segunda-feira (20) um bloqueio marítimo contra a Arábia Saudita. A medida entraria em vigor imediatamente e foi adotada sob o princípio de "bloqueio por bloqueio", com apoio do Irã.

Caso entre em vigor, o bloqueio aumenta a pressão sobre a economia saudita e os mercados globais, cortando o acesso do reino aos seus portos no Mar Vermelho. Os locais são cruciais para o comércio de petróleo, em um momento em que o Estreito de Ormuz já está fechado devido ao conflito entre Estados Unidos e Irã.

O anúncio dos houthis ocorre após trocas de tiros entre o Iêmen e Arábia Saudita na semana passada, colocando em risco o cessar-fogo negociado em abril de 2022.

Comunicado dos houthis

O comunicado do grupo iemenita não detalha como a proibição da navegação será implementada nem quais embarcações ou rotas serão consideradas alvo da medida.

Segundo o porta-voz militar dos houthis, o brigadeiro-general Yahya Saree, "o bloqueio imposto pelo inimigo saudita não pode ser aceito nem tolerado" e o povo iemenita "não pode continuar sofrendo sob um bloqueio injusto e sendo alvo de agressões sem tomar uma posição".

"Anunciamos a proibição da navegação marítima para o inimigo saudita, de acordo com o princípio de 'bloqueio por bloqueio'. A proibição entra em vigor imediatamente", declarou Saree.