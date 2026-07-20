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Houthis anunciam bloqueio marítimo contra Arábia Saudita e podem fechar rota de exportação de petróleo

Em comunicado, grupo apoiado pelo Irã afirma que segue o princípio do "bloqueio por bloqueio" para implementar medida

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Estadão Conteúdo

Pedro Lima

AFP

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