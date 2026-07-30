Houthis alertam para grande escalada de ataques da Arábia Saudita e prometem retaliação

Os houthis do Iêmen alertaram nesta quinta-feira, 30, que a Arábia Saudita estaria se encaminhando para uma "escalada de grande porte" e ameaçou responder na mesma intensidade.

"Buscaremos a ajuda de Deus contra eles e os confrontaremos com uma escalada em grande porte", escreveu o grupo em publicação no Telegram, após criticar o apoio dos Estados Unidos, Israel e Grã-Bretanha aos sauditas.