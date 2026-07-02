Homem resgatado dos escombros de prédio na Venezuela oito dias após terremotos

Um homem de 43 anos foi resgatado nesta quinta-feira (2), depois de sobreviver oito dias sob os escombros de um prédio na Venezuela, onde ele estava em 24 de junho quando dois terremotos afetaram o país.

Após uma operação dramática, iniciada na segunda-feira por equipes de vários países, Hernán Gil saiu dos escombros em meio a abraços e aplausos dos socorristas em Catia La Mar, no estado de La Guaira. Ele foi retirado em uma maca e levado para uma ambulância que deve transportá-lo a Caracas, a 40 quilômetros de distância.

Os terremotos de 7,2 e 7,5 graus de magnitude, registrados com intervalo de menos de um minuto, deixaram quase 2.300 mortos e milhares de desaparecidos.

Equipes dos Estados Unidos, El Salvador, Costa Rica, Portugal, México, Chile e Venezuela escavaram por mais de três dias para libertá-lo, ao mesmo tempo que forneciam água e ar por meio de sondas e de uma mangueira.

Na última fase da operação, quase 30 pessoas trabalharam sem descanso no estacionamento do edifício para retirar os escombros, enquanto dois socorristas cavavam um túnel de três metros.

Gusbimar González, esposa de Gil, acompanhou de perto a operação de resgate. "Ele não se machucou, não tem traumatismos, ele conseguiu se esconder debaixo de uma mesa, de uma cadeira", disse pouco antes do resgate.

Os socorristas descobriram no domingo que havia um homem com vida entre os escombros do edifício de sete andares parcialmente destruído.