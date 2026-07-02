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Um homem de 43 anos foi resgatado nesta quinta-feira (2), depois de sobreviver oito dias sob os escombros de um prédio na Venezuela, onde ele estava em 24 de junho quando dois terremotos afetaram o país.

Após uma operação dramática, iniciada na última segunda-feira (29) por equipes de vários países, Hernán Gil saiu dos escombros em meio a abraços e aplausos dos socorristas em Catia La Mar, em La Guaira.

Ele foi retirado em uma maca e levado para uma ambulância que deve transportá-lo a capital Caracas, a 40 quilômetros de distância.

Detalhes do resgate

Equipes dos Estados Unidos, El Salvador, Costa Rica, Portugal, México, Chile e Venezuela trabalharam por mais de três dias para libertá-lo, ao mesmo tempo que forneciam água e oxigênio por meio de sondas e de uma mangueira.

Na última fase da operação, quase 30 pessoas trabalharam sem descanso no estacionamento do edifício para retirar os escombros, enquanto dois socorristas cavavam um túnel de três metros.

Gusbimar González, esposa de Gil, acompanhou de perto a operação e afirmou que o resgate foi um "verdadeiro milagre".

— Estou totalmente surpresa porque é a primeira vez que vejo tantos países unidos para salvar uma única causa, que é salvar uma pessoa — disse.

Gil tinha ficado preso na guarita de segurança do prédio, onde trabalhava como vigilante quando os terremotos ocorreram.

— Ele não se machucou, não tem traumatismos, ele conseguiu se esconder debaixo de uma mesa, de uma cadeira. — informou González à AFP.

Os socorristas descobriram no domingo (28) que havia um homem com vida entre os escombros do edifício de sete andares parcialmente destruído. Eles sustentaram as bases do edifício com madeira e ferro, para evitar que a construção parcialmente destruída cedesse ainda mais, e então chegaram até Gil.

Terremotos na Venezuela

Diversas equipes de busca de diferentes países foram enviadas à Venezuela após dois terremotos, de magnitudes 7,2 e 7,5, atingirem o país na última quarta-feira (24). Os tremores deixaram 2.295 mortos e mais de 11 mil feridos, segundo o último balanço oficial. A Organização das Nações Unidas (ONU) estima que ao menos 50 mil pessoas estejam desaparecidas.

O primeiro terremoto ocorreu às 19h04min (horário de Brasília), segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). Quase um minuto depois, ocorreu o segundo. O governo venezuelano afirmou que houve ao menos 30 réplicas (sismos menores) desde os sismos.

Os tremores são considerados os mais graves a atingir o país desde 1900 e se concentraram nas regiões de La Guaira e Caracas. Os terremotos deixaram ao menos 855 edifícios danificados, dos quais 189 desabaram completamente. O aeroporto do país também foi fechado devido a "danos graves", segundo a presidente Delcy Rodríguez.