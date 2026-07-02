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Homem é resgatado dos escombros de prédio na Venezuela oito dias após terremotos

Hérnan Gil ficou debaixo dos destroços de um prédio de sete andares até ser encontrado pelas equipes de busca

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AFP

Zero Hora

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