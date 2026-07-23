Homem e menina morrem em travessia marítima entre Trinidad e Venezuela

Um homem e uma menina de seis anos morreram e pelo menos outras três pessoas estão desaparecidas, após uma embarcação com cerca de 30 migrantes a bordo ter virado ao largo da costa de Trinidad, informaram uma equipe de resgate e autoridades locais nesta quinta-feira (23).

Uma pequena embarcação que tentava realizar uma perigosa travessia ilegal virou na quarta-feira perto da praia de Los Iros, no sul de Trinidad, a cerca de 10 quilômetros da Venezuela. Segundo a polícia, muitos dos ocupantes conseguiram voltar a bordo, e a embarcação se endireitou e depois se afastou da área.

A Guarda Costeira de Trinidad e Tobago foi acionada na tarde de quarta-feira e recuperou o corpo de um homem. Enquanto isso, a unidade aérea da polícia utilizou drones ao longo da costa.

Os esforços de resgate foram retomados nesta quinta-feira e os socorristas informaram ter encontrado uma criança em um trecho rochoso do litoral. As autoridades trinitárias confirmaram posteriormente que a vítima era uma menina de seis anos.

Vallence Rambharat, capitão da equipe de resgate, afirmou nesta quinta-feira que "havia relatos de cerca de 29 pessoas a bordo".

"A grande maioria sobreviveu, e os que ainda estavam desaparecidos eram dois adultos e uma criança, segundo nos informaram", disse ele em um vídeo publicado nas redes sociais logo após a menina ter sido encontrada.