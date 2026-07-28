Haiti anuncia eleições no fim do ano, sujeitas a condições de segurança

As autoridades eleitorais do Haiti anunciaram, nesta segunda-feira (27), eleições presidenciais e legislativas em dezembro, as primeiras em uma década e cuja realização está sujeita a um "ambiente de segurança aceitável".

Isso representa um desafio para o país caribenho, assolado pela violência das gangues. Segundo o calendário publicado pelo Conselho Eleitoral Provisório, o primeiro turno seria realizado em 13 de dezembro e o segundo, em 21 de fevereiro de 2027. Os resultados finais seriam divulgados em 7 de março.

No entanto, o órgão advertiu que o calendário "depende do estabelecimento de um ambiente de segurança aceitável e da disponibilidade dos recursos financeiros necessários".

Não são realizadas eleições no Haiti desde 2016. O último presidente eleito do país, Jovenel Moïse, foi assassinado em 2021.

Poderosas gangues controlam grandes porções da nação insular, situação que gera dúvidas sobre a capacidade de garantir as condições de segurança necessárias até dezembro.

Uma força internacional liderada pelo Quênia, enviada para apoiar a polícia do Haiti, não conseguiu ajudar a conter a violência. Autorizada pela ONU, transformou-se depois na Força de Repressão de Gangues, com um mandato mais amplo para enfrentar os grupos armados. Espera-se que reforços adicionais cheguem nas próximas semanas.

Cerca de 1,5 milhão dos 11 milhões de habitantes do país estão deslocadas. Mais de cinco milhões enfrentam insegurança alimentar severa, de acordo com dados da ONU. Apesar disso, o plano de ajuda humanitária da ONU para o Haiti em 2026 recebeu menos de um quarto do financiamento almejado.