Grupos europeus de defesa se unem para desenvolver escudo contra mísseis balísticos

Várias empresas europeias de defesa concordaram em trabalhar em conjunto no desenvolvimento de um sistema de proteção contra mísseis balísticos de alcance médio e intermediário.

Airbus, Thales, Safran, Destinus e a MBDA - joint venture de Airbus, BAE Systems e Leonardo - informaram ter assinado uma carta de intenções para criar um consórcio que desenvolverá um interceptador capaz de atuar fora da atmosfera. As companhias pretendem firmar um acordo vinculante em até três meses.

Os trabalhos de engenharia devem começar em agosto, e o consórcio planeja realizar um teste no espaço no ano que vem. Fonte: Dow Jones Newswires.