Grupo de rebeldes houthis apoiados pelo Irã disparam mísseis contra Arábia Saudita

Os houthis, grupo rebelde apoiado pelo Irã no Iêmen, afirmaram ter lançado mísseis contra a Arábia Saudita neste sábado, 25, ampliando o envolvimento no conflito do Oriente Médio. As autoridades sauditas emitiram alertas de emergência para as províncias de Jazan e Yanbu, mas suspenderam pouco depois o aviso para Jazan, informando que o risco havia passado.

O ataque ocorre após os houthis anunciarem um bloqueio aos portos sauditas e ameaçarem embarcações que utilizem essas instalações. O grupo também reivindicou ataques recentes contra navios-tanque ligados à Arábia Saudita no Mar Vermelho.

A escalada aumenta as preocupações sobre o fluxo global de energia. Além dos riscos no Mar Vermelho, o tráfego pelo Estreito de Ormuz - rota por onde passa cerca de um quinto do petróleo bruto mundial - continua afetado pelos confrontos entre Estados Unidos e Irã.

Os houthis afirmam que suas ações são uma resposta aos ataques sauditas contra áreas sob seu controle no Iêmen. O grupo controla partes do país desde a tomada de Sanaa, em 2014, e mantém influência sobre regiões onde vive a maior parte da população iemenita.

A Arábia Saudita e os houthis haviam estabelecido uma trégua nos últimos anos, mas o acordo permanece instável diante da escalada envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã.