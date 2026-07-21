Grécia: homem ataca turistas com faca nos arredores da Acrópole e deixa dois feridos em Atenas

Um casal de turistas norte-americanos de origem grega foi esfaqueado na manhã desta terça-feira, 21, nas proximidades da Acrópole, em Atenas, principal ponto turístico da Grécia. O ataque ocorreu em uma rua de pedestres próxima à entrada do sítio arqueológico e do Museu da Acrópole.

Segundo a polícia grega, o crime aconteceu por volta das 8h05 no horário local (2h05 em Brasília). A mulher sofreu ferimentos leves na mão, enquanto o homem foi atingido na perna e teve lesões consideradas mais graves.

Os dois foram socorridos e encaminhados a um hospital. De acordo com a agência estatal grega ANA, policiais que chegaram rapidamente ao local fizeram um torniquete na perna da vítima para conter a hemorragia antes de sua remoção por ambulância.

O suspeito, um homem grego de cerca de 60 anos, foi imobilizado e preso ainda no local. As autoridades informaram que ele aparenta sofrer de problemas psicológicos. A imprensa local afirma que, antes do ataque, o homem teria ameaçado aleatoriamente pessoas que passavam pela região com uma faca.

Apesar da ocorrência, a Acrópole e o museu permaneceram abertos e seguiram funcionando normalmente.