Governo Trump pede aval da Suprema Corte para restringir voto por correspondência

Donald Trump assinou uma medida que estabelecia novas regras para a votação por correspondência em 23 Estados, mas ela foi suspensa. FILIP SINGER / POOL / AFP

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos solicitou que a Suprema Corte do país autorize a implementação de um decreto com regras que restringem o voto por correspondência. Em novembro, serão realizadas as eleições de meio de mandato.

A solicitação, segundo o g1, ocorre após um tribunal federal de apelações dos Estados Unidos manter, no último sábado (25), a suspensão de uma medida assinada pelo presidente Donald Trump em 25 de março, que estabelecia novas regras para a votação por correspondência em 23 Estados.

O que diz o decreto

Elaborada pelo Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS) e pela Administração da Seguridade Social, a medida determina a criação de uma lista de cidadãos aptos a votar no país. Pelo decreto, cédulas enviadas por correio seriam entregues apenas a pessoas incluídas nas listas estaduais.

O texto também previa que os departamentos de Segurança Interna (DHS), de Estado e a Administração da Seguridade Social disponibilizassem aos Estados acesso a bancos de dados federais.

Segundo Donald Trump, a medida tem como principal objetivo impedir o voto de indivíduos sem cidadania norte-americana. O presidente sustenta há anos — sem apresentar provas — que a derrota sofrida nas eleições de 2020 ocorreu em razão de uma fraude eleitoral generalizada.

Trump mencionou biometria do Brasil

No documento assinado, o presidente dos Estados Unidos chegou a citar o Brasil e a Índia como bons exemplos no processo de identificação de eleitores regulares.