Governo Trump inicia processo para retirar Síria da lista de países que apoiam o terrorismo

O governo dos Estados Unidos iniciou nesta quarta-feira, 8, o processo para retirar a Síria da lista de países que apoiam o terrorismo internacional. O Departamento de Estado notificou o Congresso americano sobre a intenção e um período de 45 dias será iniciado para análise e revisão da decisão pelos parlamentares.

A Síria estava na lista desde 1979, há mais tempo do que qualquer outra nação (atualmente, ainda aparecem Cuba, Irã e Coreia do Norte na relação). Durante o período, o país foi governado por Hafez Al-Assad e Bashar Al-Assad, pai e filho, até que a ditadura familiar foi derrubada em 2024 após 13 anos de guerra civil no país.

A Síria é atualmente comandada por Ahmed Al-Sharaa, que assumiu o cargo de presidente em dezembro de 2024. Al-Sharaa já fez parte de grupos fundamentalistas islâmicos filiados à Al-Qaeda, mas, desde a vitória na guerra civil, tem tentado demonstrar moderação, prega que a Síria seja um país inclusivo e recebeu apoio de países ocidentais e da Turquia.

Nesta quarta, Donald Trump teve uma reunião bilateral com Al-Sharaa durante a cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) na Turquia, da qual o sírio participou como convidado. Após o encontro, Trump fez elogios ao aliado e afirmou que pediria a retirada da Síria da lista de Estados patrocinadores do terrorismo.

"Ele fez um ótimo trabalho. Talvez ele tivesse mencionado isso. É uma boa pergunta. Sim, há algum problema nisso? Acho que devemos (retirar a Síria da lista). Sim, eu vou (retirar). Ele fez um trabalho realmente fantástico como presidente. Ele unificou o país em um período muito curto. Estamos orgulhosos do trabalho que ele está fazendo", afirmou Trump, ao descrever Al-Sharaa como uma "pessoa forte" que é "respeitada por todos".

No comunicado do Departamento de Estado em que informa o pedido de retirada ao Congresso, o secretário Marco Rubio afirma que, após a confirmação da medida, a suspensão das sanções contra a Síria estimulará o comércio e o investimento internacionais, dará à nação do Oriente Médio a chance de se reconstruir e abrirá um novo capítulo para o povo sírio.