Mundo

Relação bilateral
Notícia

Governo dos EUA rebate Itamaraty e afirma que hipótese de ação militar no Brasil é "absurda"

Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, citou "risco de uso da força militar contra o território nacional" ao responder à Câmara sobre classificação de facções criminosas como grupos terroristas

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS