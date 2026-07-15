Governadora do Maine, nos EUA, afirma que ICE deve ser reformado ou abolido após morte de jovem

A governadora do estado americano do Maine, Janet Mills, afirmou nesta quarta-feira, 15, que o Serviço de Imigração e Fiscalização Aduaneira dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) deveria ser extinto como agência federal, caso não seja possível corrigi-lo após uma morte a tiros ocorrida em seu estado.

Um agente do ICE atirou e matou o colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero, de 26 anos, que estava em um veículo na manhã de segunda-feira, 13, na cidade de Biddeford. Parte da ação foi registrada por uma câmera de monitoramento.

Foi o segundo episódio fatal em uma semana, em meio ao endurecimento da política de imigração do governo Trump, e o mais recente de uma série de confrontos entre agentes e pessoas que estavam em carros. O outro episódio foi na cidade de Houston, no Texas, onde agentes mataram Lorenzo Salgado Araujo, de nacionalidade mexicana.

Mills, do Partido Democrata, afirmou em uma carta aos representantes do estado no Congresso que os parlamentares devem agir para "exigir que o ICE respeite o Estado de Direito e honre nossa segurança coletiva".

Mills já havia criticado o ICE anteriormente, inclusive em janeiro, após uma onda de operações de fiscalização no Maine que, segundo ela, foi marcada por "conduta ilegal e perigosa" por parte da agência. Ela afirmou nesta quarta que a agência deve ser reformada "antes que mais famílias sejam privadas de um ente querido". Ela acrescentou: "O ICE precisa passar por uma reforma fundamental e, caso isso não ocorra, então é hora de abolir a agência".

Em uma declaração, o prefeito de Biddeford, Liam LaFountain, questionou por que os agentes do ICE envolvidos na morte de Johan Sebastián Durán Guerrero não estavam usando câmeras corporais. LaFountain destacou que os policiais de sua cidade já estão equipados com câmeras corporais há quase uma década.

"O fato de o ICE dispor de bilhões de dólares dos contribuintes e não conseguir cumprir uma função básica como equipar adequadamente seu pessoal é uma grave acusação", disse LaFountain. "É necessário tomar medidas corretivas imediatamente."

LaFountain acrescentou que a cidade está oferecendo serviços de saúde mental à família de Durán Guerrero e a todos os moradores afetados pelo episódio.

Também houve reação política à morte ocorrida no Texas. O prefeito de Houston, o democrata John Whitmire, pediu que a investigação do caso seja realizada por uma agência policial estadual.

"Precisamos que o DHS permita que autoridades independentes conduzam a investigação", disse Whitmire à CNN nesta quarta-feira. "A jurisdição é federal. Eles controlam as provas. Estamos pedindo que as entreguem aos Texas Rangers."

O mexicano Lorenzo Salgado Araujo, que não tinha antecedentes criminais e morava nos EUA há 35 anos, foi baleado na semana passada enquanto levava sua equipe de construção para um canteiro de obras em Houston. Sua morte provocou protestos em Houston e exigências de uma investigação independente por parte dos democratas e da família de Salgado Araujo.

Na terça-feira, 14, o chefe de polícia de Houston, J. Noe Diaz Jr., solicitou formalmente que a agência de investigação do Departamento de Segurança Pública do Texas conduzisse uma investigação independente e transparente. O prefeito Whitmire também disse à CNN que o Departamento de Segurança Interna dos EUA deveria suspender as abordagens de veículos pelo ICE por 90 dias para revisar suas políticas.

*Com informações da Associated Press (AP).