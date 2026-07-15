Ghalibaf diz que acordo com EUA perde validade sem benefícios e ameaça abandonar memorando

O presidente do Parlamento do Irã e principal negociador do país persa, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou nesta quarta-feira, 15, que Teerã poderá deixar de cumprir o memorando de entendimento firmado após a guerra de 40 dias caso o país não obtenha os benefícios previstos no texto. Em uma série de declarações dirigidas à população iraniana, ele também defendeu a combinação entre pressão militar e diplomacia, reiterou o apoio ao fechamento do Estreito de Ormuz e prometeu responder aos ataques dos Estados Unidos.

Segundo Ghalibaf, "um memorando de entendimento só faz sentido quando suas cláusulas são válidas e estão sendo implementadas". Ele acrescentou que, se a República Islâmica "não obtiver benefícios desse texto", não haverá motivo para continuar comprometida com o acordo, citando a política de "olho por olho". O parlamentar afirmou ainda que as Forças Armadas iranianas mantêm "total liberdade de ação" para responder à ofensiva americana.

Ghalibaf sustentou que a segurança nacional do Irã depende da preservação dos chamados "arranjos iranianos" no Estreito de Ormuz e acusou Washington de tentar enfraquecer, "pela força", os termos acertados nas negociações. Segundo ele, os EUA pressionam o Irã para compensar uma derrota, mas Teerã "não permitirá que sua vontade seja imposta".

Apesar do tom duro, o presidente do Parlamento defendeu o uso simultâneo da força militar e da diplomacia. "A negociação, neste momento, não significa rendição. Ao lado da guerra, ela faz parte da estratégia de resistência e de defesa dos interesses nacionais", afirmou, acrescentando que separar os dois instrumentos seria "um erro estratégico".