Gato Larry recebe seu sétimo primeiro-ministro em Downing Street

O gato Larry, o felino mais famoso do Reino Unido, recebe, nesta segunda-feira (20), seu sétimo "colega de casa" no número 10 da Downing Street, em Londres, desde que começou a passear pelos bastidores do poder, há mais de 15 anos.

"Os políticos vão e vêm; os gatos ficam", sentencia a conta de Larry no X, @Number10cat, à espera da chegada do novo primeiro-ministro, Andy Burnham, que sucede a Keir Starmer.

E já deu instruções: "Larry gosta de tomar o café-da-manhã às 9h, tomar o brunch às 10h30 e almoçar ao meio-dia, com muitos petiscos entre as refeições. O restante do trabalho é mamão com açúcar".

Confira quatro destaques sobre este felino, residente permanente do local.

- Um gato com uma missão -

Larry chegou ao número 10 de Downing Street, residência oficial do primeiro-ministro britânico, em 15 de fevereiro de 2011, vindo do abrigo de cães e gatos de Battersea, com a missão de caçar ratos na sede do poder.

Este "tabby cat" (gato tigrado) conta com uma ficha própria no site oficial de Downing Street, onde é apresentado como "Rateiro Chefe".

"Larry passa os dias recebendo os convidados, inspecionando os dispositivos de segurança e testando a qualidade do mobiliário de época para tirar um cochilo", diz o texto.

Sua idade não foi informada oficialmente, mas sua conta no X diz que ele tem 19 anos.

- Rotação de primeiros-ministros -

Antes da chegada de Andy Burnham, Larry conheceu seis primeiros-ministros. Foi recebido em 2011 pelo conservador David Cameron, que deixou o cargo em 2016 após o impacto da vitória do "sim" no referendo sobre o Brexit.

Depois, atravessou as turbulências da saída da União Europeia, que acabaram com o mandato de Theresa May em 2019, antes testemunhar o "Partygate", como ficaram conhecidas as reuniões festivas ilegais realizadas em Downing Street durante a pandemia por Boris Johnson.

Também chegou a conhecer Liz Truss, primeira-ministra com um mandato relâmpago (49 dias) em 2022.

E, finalmente, viu a alternância de poder quando Rishi Sunak cedeu o cargo para o trabalhista Keir Starmer após a vitória eleitoral do Partido Trabalhista, em julho de 2024.

- Astro felino -

Larry pode se vangloriar de ter mais de 900.000 seguidores no X em uma conta humorística criada por uma pessoa anônima, na qual, com vídeos de outros gatos, Larry se queixa do tempo e critica com frequência os políticos, com Nigel Farage, líder do partido anti-imigração Reform UK, como um de seus alvos habituais.

Seus primeiros cem dias em Downing Street também foram tema de um livro, The Larry Diaries, publicado em outubro de 2011.

Como demonstração de seu status de astro mundial, costuma roubar o protagonismo dos dirigentes estrangeiros recebidos em Downing Street. Foi o que aconteceu, por exemplo, em dezembro passado, quando esteve presente na porta da residência durante a chegada do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

- Concorrentes -

Durante os dois anos do mandato de Keir Starmer, Larry teve que dividir seu espaço com os gatos da família, JoJo e Prince.

Porque Downing Street não é apenas um gabinete, mas também serve como residência dos primeiros-ministros em exercício que queiram morar ali.

Ainda se desconhece como será a convivência com o novo chefe de governo, cuja família tem um cachorro. Tampouco está claro se o cãozinho da família deixará a região de Manchester e se mudará para Londres.