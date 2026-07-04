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Luto pelo aiatolá

Funeral de líder supremo reúne multidão no Irã em meio a tensão com Estados Unidos 

Evento teve início justamente no 250º aniversário da independência estadunidense e deve durar vários dias

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Estadão Conteúdo

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