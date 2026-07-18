Fumaça de incêndios florestais no Canadá provoca piora na qualidade do ar nos EUA

Milhões de pessoas nos Estados dos Grandes Lagos, do Nordeste e do Médio Atlântico dos Estados Unidos enfrentam mais um dia de qualidade do ar inadequada devido a incêndios florestais. Alertas de condições de risco devem permanecer em vigor em uma faixa do país, embora exista a possibilidade de melhora temporária com a previsão de tempestades em áreas afetadas durante o fim de semana.

As condições de fumaça não devem cessar no curto prazo, pois os incêndios continuam ativos, informou Bob Oravec, meteorologista do Serviço Nacional de Meteorologia em Maryland. Os incêndios florestais atingem a região de Ontário, no Canadá, e a área de Boundary Waters Canoe Area Wilderness, em Minnesota, que autoridades norte-americanas fecharam para o combate ao fogo.

De acordo com Oravec, a fumaça deve persistir por pelo menos uma semana, e o impacto nas diferentes regiões dependerá diretamente da direção dos ventos. Na sexta-feira, comunidades em Minnesota, Illinois e Michigan, incluindo Detroit, registraram novamente os menores índices de qualidade do ar em termos mundiais, segundo o IQAir, site de monitoramento de poluição atmosférica.

O aumento dos incêndios nas florestas canadenses é atribuído a fatores climáticos. Em resposta à fumaça, o presidente dos EUA Donald Trump, publicou uma mensagem em uma rede social na sexta-feira, na qual atribuiu a situação à gestão florestal do Canadá e ameaçou impor tarifas adicionais ao País vizinho COLOCAR LINK RADAR DA IMPRENSA: TRUMP CULPA CANADÁ POR FUMAÇA DE INCÊNDIOS E AMEAÇA ELEVAR TARIFAS. Fonte: Associated Press.