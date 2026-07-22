França registrou 5.764 mortes adicionais durante onda de calor em junho

A França registrou 5.764 mortes adicionais durante a onda de calor extrema que atingiu o país na segunda quinzena de junho, a mais letal desde a de 2003, anunciaram as autoridades de saúde nesta quarta-feira (22).

Os números provisórios para a segunda onda de calor de 2026 superam até mesmo o número de mortes atribuíveis à exposição ao calor durante todo o verão de 2025 (5.722), de acordo com a contagem final da Santé Publique France.

Entre 17 de junho e 2 de julho, "foi observado um excesso de mortalidade sem precedentes por todas as causas em todas as faixas etárias a partir de 15 anos", afirmou a agência de saúde.

A Santé Publique France enfatizou o aumento "inédito" de mortes entre pessoas com 45 anos ou mais: 979 mortes adicionais entre pessoas de 45 a 64 anos e pelo menos 3.719 entre pessoas com mais de 75 anos.

As autoridades de saúde divulgarão a partir de setembro um balanço final das mortes relacionadas ao calor neste verão, que deverá incluir as 300 mortes registradas durante a onda de calor no final de maio.

A França enfrentou sua terceira onda de calor em meados de julho. Especialistas afirmam que a exposição repetida a ondas de calor é particularmente prejudicial para populações vulneráveis, como crianças, idosos, pessoas em situação de vulnerabilidade e pessoas com doenças crônicas.

A onda de calor de junho comoveu a França e trouxe à tona as lembranças da onda de agosto de 2003, que matou 15.000 pessoas. A oposição acusou o governo de despreparo.