França: Le Pen diz que será candidata à presidência e fará campanha sem tornozeleira eletrônica

A líder da extrema direita francesa, Marine Le Pen, confirmou que será candidata à presidência da França em 2027 mesmo após ter a condenação por desvio de recursos públicos mantida e a imposição de usar tornozeleira eletrônica.

"Esta noite, sou candidata à eleição presidencial", afirmou Le Pen, em entrevista ao canal TF1 Info nesta terça-feira.

A chefe do partido Reagrupamento Nacional (RN) havia dito, anteriormente, que não iria fazer campanha eleitoral se tivesse que usar o dispositivo. No entanto, Le Pen explicou que irá recorrer da decisão ao Tribunal de Cassação e que este recurso suspende os efeitos da decisão de hoje. "Farei campanha sem tornozeleira eletrônica", afirmou.