França denuncia 'ação de intimidação extremamente grave' contra dois diplomatas no Irã

O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, denunciou nesta segunda-feira (20) "uma ação de intimidação extremamente grave por parte dos serviços de segurança iranianos" contra dois diplomatas franceses destacados em Teerã, um dos quais foi "agredido".

"Na noite de domingo, dois funcionários da Embaixada da França no Irã foram alvo de uma ação de intimidação extremamente grave por parte dos serviços de segurança iranianos, em flagrante violação das imunidades diplomáticas das quais se beneficiam", afirmou o ministro em uma declaração enviada à AFP.

Segundo Barrot, os dois diplomatas foram "retidos sem motivo durante várias horas, interrogados e, um deles, agredido", antes de conseguirem retornar à Embaixada da França.

Atualmente, eles estão "em segurança", à espera de retornar à França "nas próximas horas", acrescentou o ministro, que expressou "todo seu apoio e solidariedade diante da dura experiência que sofreram".

Segundo Barrot, "esta agressão é ainda mais chocante porque esses dois funcionários estão à frente de nossos programas de apoio à sociedade civil e, em particular, aos artistas e cientistas iranianos".

"Comuniquei ao meu homólogo iraniano, Abbas Araghchi, que este gravíssimo e inadmissível atentado contra a integridade de nossos agentes não ficará sem consequências", afirmou o chanceler, que está atualmente em visita à Islândia.