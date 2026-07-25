França adapta aeronave de carga para combater incêndios; 200 mil pessoas já foram evacuadas

A França está usando aeronaves de carga para lançar retardantes de chamas sobre incêndios florestais, após quase 200 mil evacuações. O País se prepara para empregar neste sábado, 25, um avião de A400M adaptado para combater as chamas. Somadas às cerca de 70 mil pessoas evacuadas no centro da Espanha, as queimadas desta semana no sul da Europa já deslocaram mais de um quarto de milhão de moradores.

O ministro do Interior francês, Laurent Nunez, citou batalha "longa e muito difícil". Com a previsão de mudança do vento, de oeste para leste, autoridades e bombeiros intensificaram a abertura de trincheiras e o uso de substâncias químicas para controlar as chamas e evitar que se aproximem ainda mais de Bordeaux, a cerca de 30 km do foco do incêndio, de acordo com Nunez.

O governo francês mobilizou soldados para reforçar as equipes de combate e providenciou 1,5 milhão de máscaras para proteção contra a fumaça. Em mensagem publicada no X, o primeiro-ministro Sébastien Lecornu disse que a prioridade é "proteger vidas humanas" e defendeu o cumprimento imediato das ordens de retirada, enquanto autoridades ampliavam as áreas de evacuação entre o incêndio e a cidade, incluindo partes de subúrbios a oeste de Bordeaux.

Na Espanha, o primeiro-ministro Pedro Sánchez disse que a melhora do tempo neste sábado ajuda os trabalhos para conter as chamas, após uma semana de incêndios considerados mais difíceis de enfrentar devido ao calor intenso e à velocidade de propagação.