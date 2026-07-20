Forças Armadas britânicas dizem que um navio está em chamas no Estreito de Ormuz

Um navio pegou fogo no início da manhã desta segunda-feira (horário local) no Estreito de Ormuz, perto do litoral de Omã, informou o Exército britânico há pouco.

O centro de Operações Marítimas de Comércio do Reino Unido, das Forças Armadas britânicas, emitiu um alerta sobre o incêndio e disse que não estava claro o que provocou as chamas.

As Forças Armadas dos EUA vêm incentivando navios a usar uma rota próxima a Omã para atravessar o Estreito de Ormuz. O Irã respondeu com ataques que miram essas embarcações, insistindo que precisa ter controle sobre a via marítima crucial por onde, em tempos de paz, passava um quinto de todo o petróleo e gás natural comercializados.