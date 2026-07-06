Filipinas: Senado inicia julgamento de impeachment da vice-presidente Sara Duterte

O Senado das Filipinas, reunido como corte de impeachment, abriu nesta segunda-feira (6) o julgamento da vice-presidente Sara Duterte, em um episódio de forte tensão política marcado pela deterioração de sua relação com o presidente Ferdinand Marcos Jr.

Mais de 6.000 policiais - incluindo tropas de choque - foram mobilizados para reforçar a segurança no complexo do Senado. Do lado de fora, cerca de 400 manifestantes contrários à vice-presidente se reuniram e entoaram palavras de ordem como "Condenem Sara agora". Duterte não compareceu à sessão inaugural, mas foi representada por seus advogados. De acordo com um cronograma prévio obtido pela Associated Press, o processo pode se estender por 92 dias.

Se for condenada, a vice-presidente poderá ser removida do cargo e ficar permanentemente impedida de exercer funções públicas. Ela responde a acusações que incluem enriquecimento sem explicação, uso indevido de fundos estatais confidenciais e a alegação de ter feito ameaças públicas de mandar assassinar Marcos. Duterte nega as acusações.

O deputado Gerville Luistro, que lidera a equipe de acusação, afirmou haver provas e depoimentos suficientes para sustentar uma condenação. "Este é o momento em que a república deve demonstrar que as leis se aplicam igualmente aos poderosos e aos desprovidos de poder", disse.

Já a chefe da defesa, Sheila Sison, declarou duvidar que os promotores tenham evidências legítimas para embasar as alegações contra Duterte, que chegou ao cargo após uma vitória eleitoral expressiva. "Este tribunal - e nós, como povo - devemos garantir que toda responsabilização de líderes seja conduzida da forma correta", afirmou. "O impeachment jamais deve ser abusado."

Uma eventual condenação seria um golpe decisivo nas pretensões já anunciadas de Duterte de disputar a Presidência em 2028, quando Marcos concluirá seu mandato de seis anos. Ambos integraram a mesma chapa nas eleições de 2022, em uma aliança que reuniu duas das mais influentes dinastias políticas do país, mas a parceria se desfez rapidamente. Fonte: Associated Press.