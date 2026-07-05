Explosões retumbam em Kiev; Crimeia sofre apagão após ataque ucraniano

Mais de dez explosões retumbaram em Kiev, capital ucraniana, na manhã de segunda-feira (noite de domingo, 5, em Brasília), após um alerta de mísseis balísticos, segundo um jornalista da AFP no local.
Enquanto isso, a cidade de Sebastopol, na península da Crimeia anexada pela Rússia, ficou sem eletricidade após um ataque ucraniano contra a infraestrutura energética local, segundo o governador designado por Moscou, Mikhail Razvozhayev.
"O inimigo ataca com mísseis balísticos", publicou no Telegram o chefe da administração militar de Kiev, Timur Tkatchenko.
O prefeito da capital ucraniana, Vitali Klitschko, informou que as defesas aéreas foram ativadas para responder os ataques e pediu que a população permaneça em refúgios.
O governador da Crimeia, por sua vez, anunciou pelo Telegram que "após um ataque inimigo contra a infraestrutura perto de Sebastopol, nossa cidade ficou temporariamente sem eletricidade".
A Rússia lança com frequência salvas de mísseis e drones contra as cidades ucranianas desde o início da invasão do país vizinho, em 2022.
O conflito entre Ucrânia e Rússia é o mais mortal na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.
* AFP