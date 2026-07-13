Explosões acontecem no Irã, enquanto Iêmen alerta contra voos no espaço aéreo da Arábia Saudita

Um correspondente da agência de notícias iraniana IRNA relatou na tarde desta segunda-feira, 11 (horário de Brasília), ter ouvido o som de quatro explosões a leste de Bandar Abbas, cidade da principal base da Marinha do Irã.
Segundo ele, a natureza dessas explosões ainda não foi determinada pelas autoridades oficiais, e não se sabe se foram causadas pelo som de projéteis inimigos atingidos ou por autodefesa para derrubar drones.
A Tasmin ainda informou que a atividade de defesa aérea foi acionada em Bandar Abbas depois dos relatos de duas fortes explosões na cidade. Já o Corpo de Guardas da Revolução Islâmica (IRGC, em inglês) anunciou que dois drones americanos Lucas foram destruídos na região pelos sistemas de defesa aeroespacial do país persa.
Em paralelo, em uma declaração televisionada, o porta-voz militar Houthi, Yahya Saree, alertou todas as companhias aéreas contra voar sobre o espaço aéreo da Arábia Saudita, pedindo para que as empresas levem o aviso a sério até que o bloqueio ao Aeroporto Internacional de Sanaa seja levantado, segundo a Reuters. O comentário ocorre em meio ao aumento de tensões entre ambos os países após ataque saudita contra o Iêmen.