Explosões acontecem no Irã, enquanto Iêmen alerta contra voos no espaço aéreo da Arábia Saudita

Um correspondente da agência de notícias iraniana IRNA relatou na tarde desta segunda-feira, 11 (horário de Brasília), ter ouvido o som de quatro explosões a leste de Bandar Abbas, cidade da principal base da Marinha do Irã.

Segundo ele, a natureza dessas explosões ainda não foi determinada pelas autoridades oficiais, e não se sabe se foram causadas pelo som de projéteis inimigos atingidos ou por autodefesa para derrubar drones.

A Tasmin ainda informou que a atividade de defesa aérea foi acionada em Bandar Abbas depois dos relatos de duas fortes explosões na cidade. Já o Corpo de Guardas da Revolução Islâmica (IRGC, em inglês) anunciou que dois drones americanos Lucas foram destruídos na região pelos sistemas de defesa aeroespacial do país persa.