Explosão em túnel em construção deixa ao menos 12 mortos e 13 desaparecidos na Índia

Uma explosão provocou o desabamento de parte de um túnel em construção em um projeto hidrelétrico na segunda-feira, 20, no Estado de Sikkim, no nordeste da Índia, e deixou ao menos 12 mortos e 13 desaparecidos.

Nesta terça-feira, 21, o ministro-chefe de Sikkim, Prem Singh Tamang, afirmou que a principal hipótese é que a explosão tenha sido provocada pelo acúmulo de metano.

Equipes de resgate equipadas com cilindros de oxigênio correram para localizar sobreviventes no local, após a detecção de níveis tóxicos de gases no local do desastre, na vila de Samardung, próxima à fronteira com a China.

Segundo autoridades, a explosão ocorreu enquanto 21 trabalhadores atuavam no túnel do projeto hidrelétrico Teesta, de 500 megawatts. Dois deles conseguiram escapar. Posteriormente, seis funcionários da concessionária de energia entraram no túnel para auxiliar nas operações de resgate, mas também ficaram presos.

Sobreviventes relataram ter ouvido uma forte explosão antes que destroços desabassem dentro do túnel, disseram autoridades locais.

Até a última atualização, 12 corpos já haviam sido recuperados. Equipes da Força Nacional de Resposta a Desastres (NDRF, na sigla em inglês) trabalhavam para alcançar as 13 pessoas que ainda estariam presas.

"Encontramos gases tóxicos, como metano, monóxido de carbono e sulfeto de hidrogênio, dentro do túnel", afirmou o integrante da NDRF Nitin Kumar no local.

As condições eram tão perigosas no fim desta terça-feira que, mesmo equipados com aparelhos de oxigênio, os socorristas só conseguiam permanecer na área do desastre por cerca de 15 minutos de cada vez.

Acidentes em obras não são incomuns na Índia, onde o rápido crescimento da infraestrutura frequentemente esbarra em fragilidades geológicas, falhas na construção, condições climáticas extremas e problemas relacionados aos padrões de segurança.

Na região do Himalaia, montanhas instáveis, atividade sísmica e condições subterrâneas imprevisíveis tornam projetos de túneis especialmente arriscados. Em fevereiro, uma explosão em uma mina de carvão no Estado de Meghalaya matou ao menos 18 trabalhadores. Em 2023, um trecho de um túnel no Estado de Uttarakhand, no norte do país, desabou e deixou 41 operários presos por 17 dias até serem resgatados.

Especialistas afirmam que a bacia do rio Teesta, onde o projeto hidrelétrico está sendo construído, está localizada em uma região de intensa atividade sísmica, caracterizada por formações rochosas jovens e frágeis, repletas de fraturas e bolsões subterrâneos capazes de aprisionar gases antigos.

O professor de Geologia da Universidade North-Eastern Hill, em Meghalaya, Devesh Walia, afirmou que a área abriga formações rochosas relativamente jovens, algumas associadas a camadas de carvão.

"É bem possível que o metano, juntamente com outros gases, tenha se acumulado no subsolo e provocado a explosão", disse.