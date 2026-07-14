Explosão em petroleiro norueguês na costa de Omã

Um petroleiro norueguês foi atingido por uma explosão provocada por um artefato não identificado na costa de Omã na madrugada de terça-feira (14), sem provocar vítimas, informou a empresa especializada em gestão de crises MTI Network.

Às 0h40 locais, o Stolt Magnesium, que navegava pelo Mar Arábico, na costa de Omã, "foi atingido pela explosão de um artefato externo não identificado", afirmou a MTI Network em comunicado, que cita informações fornecidas pela empresa de navegação Stolt Tankers.

A explosão provocou um incêndio na casa de máquinas do navio, mas, segundo a mesma fonte, a tripulação está "felizmente sã e salva, e completa".

A agência britânica UK Maritime Trade Operations informou que um petroleiro alegou ter sido "atingido por um projétil desconhecido na casa de máquinas", 40 milhas náuticas a nordeste de Qalhat, em Omã.