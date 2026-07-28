Explosão deixa shopping parcialmente destruído após terremoto no Japão

Um shopping em Kashima, no sul do Japão, ficou parcialmente destruído após o terremoto de magnitude 7,1 que atingiu o país nesta terça-feira (28). Os serviços de emergência informaram que "várias pessoas" estavam presas no prédio após o desabamento de um andar.

O canal TBS noticiou que "número considerável" de pessoas morreu no local, mas a polícia afirmou à AFP que não pode confirmar a informação.

A emissora pública NHK informou que entre 20 e 30 funcionários do shopping ainda estavam desaparecidos.

Queda de chaminé em fábrica

Em Yatsushiro, na região de Kumamoto, a mais atingida pelo tremor, a polícia afirmou que diversas pessoas estão desaparecidas por conta da queda de uma chaminé na fábrica Nippon Paper.

A Agência de Gestão de Incêndios e Desastres do Japão (FDMA) confirmou a queda da chaminé e atribuiu o incidente à destruição causada pelo terremoto.

Segundo a FDMA, o corpo de bombeiros de Yatsushiro recebeu um chamado de ajuda da fábrica de que "há nove pessoas que precisam de resgate".

Terremoto de magnitude 7,1

Pelo menos 50 pessoas ficaram feridas e 12 edifícios desabaram no Japão após um terremoto de 7,1 de magnitude no sudoeste do arquipélago, que deixou dezenas de milhares de prédios sem energia elétrica.