Exército da Ucrânia atinge navio de guerra russo com carga ligada ao Irã no Mar Cáspio

O presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, afirmou neste sábado, 25, na rede social X que o Exército ucraniano atingiu um navio de guerra russo e embarcações usadas para transportar carga militar ligada ao Irã no Mar Cáspio.

"Obtivemos resultados muito expressivos com ataques de longo alcance no Mar Cáspio - incluindo embarcações utilizadas no transporte de cargas militares envolvendo o Irã", apontou ele na rede social X.

A Ucrânia também confirmou que um ataque de drones ucranianos provocou um incêndio nas instalações da Refinaria de Petróleo de Tyumen, na Sibéria Ocidental. Kiev também atingiu uma instalação logística em Ecaterimburgo e um depósito de combustíveis e lubrificantes em Rostov-do-Don.

A tecnologia de drones de longo alcance da Ucrânia evoluiu durante a guerra, representando um desafio para a Rússia, cuja vasta extensão territorial é difícil de proteger integralmente.

As forças de Kiev têm visado instalações petrolíferas russas, causando escassez de combustível e constrangendo o presidente Vladimir Putin.

Ataques

Outros ataques de ambos os lados ocorreram entre sexta-feira, 24, e sábado. Autoridades ucranianas e russas anunciaram que 14 pessoas morreram após bombardeios.

De acordo com oficiais russos na região de Zaporizhzhia - parcialmente ocupada pela Rússia - ataques ucranianos deixaram 11 mortos; enquanto isso, autoridades da região de Sumy, no nordeste da Ucrânia, informaram que um ataque de drone russo matou três pessoas.

Ataques ucranianos atingiram a parte ocupada pela Rússia da região de Zaporizhzhia.

Ataques ucranianos atingiram a parte ocupada pela Rússia da região de Zaporizhzhia. Foto: Comitê Investigativo da Rússia/AP

Os ataques ocorreram após um grande bombardeio russo na sexta-feira perto de Kiev, que matou pelo menos 10 pessoas e feriu cerca de 100.

Em um pronunciamento na noite de sexta-feira, Zelenski alertou que avaliações de inteligência indicavam que a Rússia estava preparando mísseis para um grande ataque, afirmando haver indícios de que isso poderia ocorrer nas próximas 48 horas.

Zelenski vai se encontrar com Trump

O presidente ucraniano deve se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na terça-feira, 28, em Washington, de acordo com um oficial americano que conversou com a reportagem da Associated Press (AP).