Ex-premiê espanhol Rajoy ironiza 'atenção' dedicada a seu comentários sobre a seleção francesa

Sem pedir desculpas, o ex-primeiro-ministro espanhol Mariano Rajoy ironizou, em uma nova coluna, a "atenção" dedicada ao seu comentário sobre a seleção francesa de futebol "sem franceses", que foi considerado racista tanto na França como pelo governo da Espanha.

Sem mencionar suas palavras sobre a seleção da França - "um elenco de altíssimo nível. Isso sim, sem franceses" - em sua coluna publicada na sexta-feira passada sobre a Copa do Mundo no jornal digital El Debate, o conservador Rajoy (primeiro-ministro entre 2011 e 2018) desta vez fez, "de maneira especial, um agradecimento às autoridades pela atenção que me dedicaram nesta Copa do Mundo".

"A pena é que tantos esforços dedicados a glosar as minhas virtudes os tenham distraído de outras questões (...) que importam aos espanhóis", escreveu Rajoy com a sua conhecida ironia, em uma crítica velada ao governo do socialista Pedro Sánchez, sem maioria no Parlamento e enfraquecido por escândalos de corrupção.

A nova coluna de Rajoy, publicada na noite de terça-feira, comentava a vitória da Espanha por 2 a 0 sobre a França na semifinal da Copa do Mundo.

"Lhes interessa mais denunciar um ministro estrangeiro ou fazer reverência a um primeiro-ministro para provocar ruído, desviar a atenção, criar alvoroço, e tudo isso para que não se fale do que estamos vivendo", insistiu Rajoy.

A última frase é uma referência a Sánchez, que atacou Rajoy por suas "declarações xenófobas" e, na terça-feira, em Paris, afirmou estar "muito envergonhado" durante uma conversa com o primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, nos atos comemorativos da Festa Nacional da França.

Também de forma indireta, Rajoy descartou a possibilidade de pedir desculpas, como havia exigido o governo de Sánchez: "Eles não pedem perdão por nada. Isso, pelo visto, sempre cabe aos outros. Vocês já sabem como eu sou e o que penso".

As palavras de Rajoy, destituído do poder em 2018 por meio de uma moção de censura liderada por Sánchez, desencadearam uma verdadeira tempestade na França, onde vários ministros e políticos de todo o espectro atacaram seu "racismo" e seu "ódio".